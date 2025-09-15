Giornale di Brescia
Trump minaccia stato di emergenza nazionale nella capitale

epa12378104 US President Donald Trump arrives on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, 14 September 2025. EPA/Francis Chung / POOL
epa12378104 US President Donald Trump arrives on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, 14 September 2025. EPA/Francis Chung / POOL
WASHINGTON, 15 SET - Donald Trump ha minacciato su Truth di dichiarare lo stato di emergenza nazionale e federalizzare Washington Dc dopo che la sindaca dem Muriel Bowser ha dichiarato che la polizia collaborerà con le forze federali ma non con l'Immigration and Customs Enforcement (Ice), la polizia per l'immigrazione.

WASHINGTON

