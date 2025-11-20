Trump minaccia sei dem, 'sediziosi, pena di morte'

WASHINGTON, 20 NOV - Donald Trump ha chiesto l'arresto e, potenzialmente la pena di morte, per un gruppo di sei parlamentari democratici che hanno pubblicato un video in cui incoraggiano i militari e i membri dell'intelligence a non seguire gli ordini del presidente in caso violino la legge. "Si chiama comportamento sedizioso ai più alti livelli", ha scritto Trump in un post su Truth. I democratici della Camera hanno rilasciato una dichiarazione in cui condannano quelle che hanno definito "minacce di morte disgustose e pericolose" e invitano Trump a "cancellare immediatamente questi post squilibrati sui social media e ritrattare la sua retorica violenta prima che faccia uccidere qualcuno". Il leader della minoranza Hakeem Jeffries, il capogruppo democratico Katherine Clark e il presidente del Caucus democratico Pete Aguilar hanno aggiunto di essersi messi in contatto con la polizia di Capito Hill per assicurarsi che i deputati e le loro famiglie siano al sicuro.