Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Trump minaccia sei dem, 'sediziosi, pena di morte'

AA

WASHINGTON, 20 NOV - Donald Trump ha chiesto l'arresto e, potenzialmente la pena di morte, per un gruppo di sei parlamentari democratici che hanno pubblicato un video in cui incoraggiano i militari e i membri dell'intelligence a non seguire gli ordini del presidente in caso violino la legge. "Si chiama comportamento sedizioso ai più alti livelli", ha scritto Trump in un post su Truth. I democratici della Camera hanno rilasciato una dichiarazione in cui condannano quelle che hanno definito "minacce di morte disgustose e pericolose" e invitano Trump a "cancellare immediatamente questi post squilibrati sui social media e ritrattare la sua retorica violenta prima che faccia uccidere qualcuno". Il leader della minoranza Hakeem Jeffries, il capogruppo democratico Katherine Clark e il presidente del Caucus democratico Pete Aguilar hanno aggiunto di essersi messi in contatto con la polizia di Capito Hill per assicurarsi che i deputati e le loro famiglie siano al sicuro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WASHINGTON

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario