Trump minaccia di invocare l'Insurrection Act in Minnesota

WASHINGTON, 15 GEN - "Se i politici corrotti del Minnesota non rispetteranno la legge e non impediranno agli agitatori professionisti e agli insorti di attaccare i patrioti dell'Ice, che stanno solo cercando di fare il loro lavoro, attiverò l'Insurrection Act, come molti presidenti hanno fatto prima di me, e porrò rapidamente fine a questa farsa che si sta consumando in quello che un tempo era un grande Stato": è la minaccia ventilata da Donald Trump su Truth dopo una seconda sparatoria a Minneapolis che ha coinvolto un agente dell'Ice e un immigrato venezuelano.