Trump minaccia dazi 200% su vino e champagne francesi, 'nessuno vuole Macron'

ROMA, 20 GEN - Donald Trump ha respinto la decisione di Emmanuel Macron di non aderire al "Board of Peace" per la ricostruzione di Gaza, affermando che "nessuno vuole" l'attuale presidente francese. "Beh, nessuno lo vuole perché lascerà l'incarico molto presto, quindi va bene così", ha detto Trump ai giornalisti citato dalla Cnn. "Applicherò dazi del 200% sui suoi vini e champagne e lui si unirà" al board per Gaza, "ma non è obbligato a farlo", ha detto il presidente Usa.

