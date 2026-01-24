Trump minaccia Carney, 'dazi al 100% se fa un accordo con la Cina'

WASHINGTON, 24 GEN - "Se il governatore Carney pensa di poter trasformare il Canada in un "porto di transito" per le merci cinesi destinate agli Stati Uniti, si sbaglia di grosso. La Cina divorerà il Canada, lo annienterà completamente, distruggendo le sue imprese, il suo tessuto sociale e il suo stile di vita. Se il Canada stringerà un accordo con la Cina, subirà immediatamente dazi del 100% su tutte le merci e i prodotti canadesi importati negli Stati Uniti": e' l'ultima minaccia di Donald Trump al Canada, con un post su Truth.