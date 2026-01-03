Giornale di Brescia
Trump minaccia anche il Messico, dopo la Colombia e Cuba

WASHINGTON, 03 GEN - Anche il Messico nel mirino di Donald Trump, dopo le minacce alla Colombia e a Cuba seguite alla controversa operazione in Venezuela. In una intervista a Fox News, il tycoon ha sostenuto che la presidente messicana Claudia Sheinbaum non sta realmente governando il suo Paese, ma che siano invece i cartelli della droga a controllare la nazione. "Potremmo essere politicamente corretti e dire di sì, che lo fa. Ma lei ha molta paura dei cartelli", ha detto Trump. "Stanno governando il Messico. Le ho chiesto più volte se vuole che eliminiamo i cartelli. 'no, no, no, signor presidente, no, no, no, per favore'. Quindi dobbiamo fare qualcosa".

