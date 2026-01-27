Trump, 'manifestanti anti Ice sono insurrezionalisti pagati, malati'
WASHINGTON, 27 GEN - Nel suo comizio in Iowa Donald Trump ha definito i manifestanti anti‑Ice a Minneapolis "insurrezionalisti pagati" e "agitatori pagati". Dopo essere stato interrotto da alcuni manifestanti, il tycoon ha insistito: "Li pagano. Sono tutti agitatori pagati, e niente altro. Vengono pagati per andarci — e nemmeno sanno il perché quando li intervisti. 'Perché sei qui? Non lo so'. Non ne hanno idea. Sono insurrezionalisti pagati, davvero, in alcuni casi. Sono dei malati", ha rincarato.
