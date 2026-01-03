Giornale di Brescia
Trump, Maduro e la moglie catturati e portati fuori dal Paese

ROMA, 03 GEN - "Gli Stati Uniti d'America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas Maduro, che è stato catturato e portato fuori dal Paese insieme alla moglie". Lo scrive il presidente degli Stati Uniti su Truth. "L'operazione è stata condotta in collaborazione con le forze dell'ordine statunitensi. Seguiranno dettagli".

Argomenti
ROMA

