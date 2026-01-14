Giornale di Brescia
Trump, 'lunga conversazione con Rodriguez, è fantastica'

WASHINGTON, 14 GEN - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver avuto una "lunga telefonata" con la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, il primo contatto noto tra i due leader dall'estromissione di Nicolas Maduro. "Abbiamo avuto un'ottima conversazione oggi, e lei è una persona fantastica", ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale. "Abbiamo avuto una telefonata, una lunga telefonata. Abbiamo discusso di molte cose e credo che stiamo andando molto d'accordo con il Venezuela".

