Trump, 'Londra pensa di inviare due portaerei in Medio Oriente'
NEW YORK, 07 MAR - "Il Regno Unito, una volta un nostro grande alleato, forse il più grande, sta finalmente pensando seriamente all'invio di due portaerei nel Medio Oriente. Va bene, primo ministro Starmer, non ci servono più, ma ce ne ricorderemo. Non vogliamo che la gente si unisca alla guerra quando l'abbimao già vinta". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth.
