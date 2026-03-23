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Trump, lo Stretto di Hormuz riaprirà, forse controllato in modo congiunto

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NEW YORK, 23 MAR - Lo Stretto di Hormuz riaprirà molto presto "se questo funziona". Lo ha detto Donald Trump riferendosi a un possibile accordo con l'Iran. "C'è una vera possibilità di raggiungere un accordo ma non garantisco nulla", ha aggiunto il presidente aprendo alla possibilità che lo Hormuz sia controllato in modo congiunto, "forse da me" e da chiunque è l'ayatollah.

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