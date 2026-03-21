Trump, 'l'Iran vuole fare un accordo io no, li abbiamo distrutti'

WASHINGTON, 21 MAR - L'Iran vuole stringere l'accordo io no!. Lo scrive Donald Trump su Truth in un post in cui attacca l'analista del New York Times David Sanger. "Non ha spessore e sostiene che io non abbia raggiunto i miei obiettivi", attacca il presidente ribadendo che "con settimane di anticipo sulla tabella di marcia, la loro leadership è stata annientata, la loro Marina e la loro aviazione sono fuori combattimento, non hanno assolutamente alcuna difesa".