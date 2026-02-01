Giornale di Brescia
Trump: 'L'Iran parla con noi seriamente, speriamo di negoziare qualcosa di accettabile'

NEW YORK, 31 GEN - L'Iran sta parlando "con noi e lo sta facendo in modo serio. Mi auguro di negoziare qualcosa che sia accettabile". Lo ha detto Donald Trump rifiutando di dire se abbia deciso o meno come procedere con l'Iran. Il tycoon ha poi annunciato che "la trattativa sulla Groenlandia è stata avviata", mentre con Cuba "abbiamo una situazione molto brutta". "Cuba - ha aggiunto - probabilmente verrà da noi e farà un accordo". Il presidente è diretto il Florida e si è fermato a parlare con i giornalisti al seguito. Secondo Trump, "con la leadership del Venezuela sta andando bene. La leadership sta facendo un buon lavoro". Sferzante il giudizio sull'arresto del giornalista Don Lemon: "È un "mascalzone e questa probabilmente è la cosa migliore che gli sia capitata" ha detto il presidente ai giornalisti a bordo dell'Air Force One.

