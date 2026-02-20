Giornale di Brescia
Trump, l'Iran ha tempo 10-15 giorni per un accordo

WASHINGTON, 19 FEB - Nella sua visita in Georgia, Donald Trump ha indicato in 10-15 giorni il suo ultimatum all'Iran. "O troveremo un accordo o sarà una sfortuna per loro", ha detto il presidente. Alla domanda se avesse dato una scadenza a Teheran, il tycoon ha risposto: "penso che sarebbe un tempo sufficiente, 10, 15 giorni, più o meno il massimo". Durante il suo intervento al Board of Peace, aveva indicato un termine di 10 giorni circa.

