Trump, l'attacco contro il Venezuela non è imminente

WASHINGTON, 30 NOV - Donald Trump ha precisato che la dichiarazione di considerare chiuso lo spazio aereo sul Venezuela non vuol dire che un attacco americano è imminente. "Non dovete leggerci nulla", ha detto il presidente parlando a bordo dell'Air Force One. Trump ha spiegato di aver lanciato l'allarme sullo spazio aereo "perché consideriamo il Venezuela un Paese non molto amichevole". Il presidente ha confermato che ha avuto un colloquio telefonico con Nicolas Maduro. La notizia era stata anticipata dal New York Times.

