Trump, 'l'animale che ha sparato è gravemente ferito'

WASHINGTON, 26 NOV - "L'animale che ha sparato ai due membri della Guardia Nazionale, entrambi gravemente feriti e ora ricoverati in due ospedali separati, è anch'esso gravemente ferito, ma nonostante tutto, pagherà un prezzo altissimo". Lo ha scritto Donald Trump su Truth. "Dio benedica la nostra Grande Guardia Nazionale e tutti i nostri militari e le forze dell'ordine. Sono persone davvero straordinarie. Sono con voi!", ha aggiunto.