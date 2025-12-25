Trump, 'lanciato potente e letale attacco contro l'Isis in Nigeria'

WASHINGTON, 25 DIC - Il presidente Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti hanno condotto stasera un "attacco potente e letale contro elementi dell'Isis nella Nigeria nordoccidentale". Il presidente statunitense ha scritto sul social network Truth che, su suo ordine, è stato lanciato un attacco "contro i terroristi dell'Isis che hanno preso di mira e ucciso brutalmente, soprattutto, cristiani innocenti". Secondo Trump il Pentagono "ha eseguito numerosi attacchi perfetti".