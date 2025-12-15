Giornale di Brescia
Trump lancia la 'Tech Force', 1.000 ingegneri per l'IA

AA

NEW YORK, 15 DIC - Donald Trump lancia la 'US Tech Force', un esercito di 1.000 fra ingegneri e specialisti che lavoreranno sull'infrastruttura per l'intelligenza artificiale e altri progetti tecnologici all'interno del governo. Il programma durerà due anni e affiancherà la Us Tech Force a partner privati quali Amazon, Google, Microsoft, Nvidia, OpenAI, Oracle e Apple. Al termine dei due anni i dipendenti della nuova divisione voluta da Donald Trump potranno cercare un lavoro stabile all'interno delle aziende che hanno affiancato l'amministrazione.

Argomenti
NEW YORK

