Trump lancia la 'Tech Force', 1.000 ingegneri per l'IA

NEW YORK, 15 DIC - Donald Trump lancia la 'US Tech Force', un esercito di 1.000 fra ingegneri e specialisti che lavoreranno sull'infrastruttura per l'intelligenza artificiale e altri progetti tecnologici all'interno del governo. Il programma durerà due anni e affiancherà la Us Tech Force a partner privati quali Amazon, Google, Microsoft, Nvidia, OpenAI, Oracle e Apple. Al termine dei due anni i dipendenti della nuova divisione voluta da Donald Trump potranno cercare un lavoro stabile all'interno delle aziende che hanno affiancato l'amministrazione.