Trump, l'agente dell'Ice ha sparato per autodifesa
NEW YORK, 07 GEN - "Ho visto il video di quanto accaduto a Minneapolis. E' orribile da guardare": l'agente dell'Ice "ha sparato in autodifesa". Lo afferma il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, difendendo l'agente che ha sparato. Il sindaco di Minneapolis Jacob Frey ha criticato la sparatoria, definendola l'azione di "un agente che ha usato il proprio potere in modo sconsiderato, con il risultato che una persona è morta, è stata uccisa".
