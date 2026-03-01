Giornale di Brescia
Trump, 'la leadership iraniana vuole parlare, ho accettato di farlo'

NEW YORK, 01 MAR - La nuova leadership iraniana vuole parlare e "ho accettato di farlo, quindi parlerò con loro. Avrebbero dovuto farlo prima, era pratico e facile da fare. Hanno aspettato troppo a lungo". Lo ha detto Donald Trump a The Atlantic. Il presidente Usa non si è impegnato a prolungare la campagna iraniana per sostenere una rivolta popolare, se dovesse verificarsi. Nell'intervista, ha detto: "guarderò alla situazione. Non posso dare una risposta a questa domanda", ha spiegato, dicendosi soddisfatto della reazione mostrata dal popolo iraniano finora. "Sapendo che è molto pericoloso, la gente ha urlato per strada dalla gioia", ha precisato.

