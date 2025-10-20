Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Trump, la Cina non vuole invadere Taiwan

epa05889104 (FILE) - A combo picture made available on 10 February 2017 (reissued 05 April 2017) shows (L) US President Donald J. Trump during Attorney General Jeff Sessions' swear-in ceremony at the White House in Washington, DC, USA, 09 February 2017, and (R) Chinese President Xi Jinping after signing a bilateral treaty with Czech President Milos Zeman (not pictured) at Prague Castle in Prague, Czech Republic, 29 March 2016. Chinese President Xi Jinping will hold his first meeting with Trump in Florida, US from 06 to 07 April 2017.
epa05889104 (FILE) - A combo picture made available on 10 February 2017 (reissued 05 April 2017) shows (L) US President Donald J. Trump during Attorney General Jeff Sessions' swear-in ceremony at the White House in Washington, DC, USA, 09 February 2017, and (R) Chinese President Xi Jinping after signing a bilateral treaty with Czech President Milos Zeman (not pictured) at Prague Castle in Prague, Czech Republic, 29 March 2016. Chinese President Xi Jinping will hold his first meeting with Trump in Florida, US from 06 to 07 April 2017.
AA

Lo ha detto il presidente Usa WASHINGTON, 20 OTT - "La Cina non vuole invadere Taiwan". Lo ha detto Donald Trump in un incontro con il premier australiano Anthony Albanese.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WASHINGTON

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario