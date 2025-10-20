Trump, la Cina non vuole invadere Taiwan
epa05889104 (FILE) - A combo picture made available on 10 February 2017 (reissued 05 April 2017) shows (L) US President Donald J. Trump during Attorney General Jeff Sessions' swear-in ceremony at the White House in Washington, DC, USA, 09 February 2017, and (R) Chinese President Xi Jinping after signing a bilateral treaty with Czech President Milos Zeman (not pictured) at Prague Castle in Prague, Czech Republic, 29 March 2016. Chinese President Xi Jinping will hold his first meeting with Trump in Florida, US from 06 to 07 April 2017.
AA
Lo ha detto il presidente Usa WASHINGTON, 20 OTT - "La Cina non vuole invadere Taiwan". Lo ha detto Donald Trump in un incontro con il premier australiano Anthony Albanese.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti