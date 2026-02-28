Giornale di Brescia
Italia e Estero

Trump, 'Khamenei è morto, una delle persone più malvagie al mondo'

WASHINGTON, 28 FEB - "Khamenei, una delle persone più malvagie della storia, è morto. Questa non è solo giustizia per il popolo iraniano, ma per tutti i grandi americani e per quelle persone di molti Paesi in tutto il mondo che sono state uccise o mutilate da Khamenei e dalla sua banda di sanguinari criminali". Lo scrive Donald Trump su Truth.

