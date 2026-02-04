Giornale di Brescia
Trump, 'Khamenei dovrebbe essere preoccupato ora'

NEW YORK, 04 FEB - La guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, "dovrebbe essere preoccupato". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Nbc di cui sono stati diffusi degli estratti. A chi gli chiedeva se Khamenei dovesse essere preoccupato ora, Trump ha risposto: "Direi che dovrebbe essere molto preoccupato. Come sapete stanno negoziando con noi", ha aggiunto Trump.

NEW YORK

