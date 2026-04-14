Trump, io inaccettabile sul Papa? Meloni lo è, non le importa di arma nucleare Iran

ROMA, 14 APR - "E' lei che è inaccettabile, perché non le importa se l'Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l'Italia in due minuti se ne avesse la possibilità". Lo ha detto Donald Trump in una telefonata con il Corriere della Sera sulle parole di Giorgia Meloni dopo l'attacco del presidente americano al Papa.