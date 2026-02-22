Trump, inviata una nave ospedale in Groenlandia, assisteremo i malati

NEW YORK, 21 FEB - "Lavorando con il fantastico governatore della Louisiana, Jeff Landry, stiamo inviando una nave ospedale in Groenlandia per prenderci cura di molte persone malate e non assistite. È in arrivo". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth allegando al suo post l'immagine di una nave ospedale battente bandiera americana. Il presidente ha nominato Landry inviato speciale per la Groenlandia.