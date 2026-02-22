Trump, inviata una nave ospedale in Groenlandia, assisteremo i malati
AA
NEW YORK, 21 FEB - "Lavorando con il fantastico governatore della Louisiana, Jeff Landry, stiamo inviando una nave ospedale in Groenlandia per prenderci cura di molte persone malate e non assistite. È in arrivo". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth allegando al suo post l'immagine di una nave ospedale battente bandiera americana. Il presidente ha nominato Landry inviato speciale per la Groenlandia.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti