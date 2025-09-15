Trump invia la Guardia Nazionale a Memphis, poi Chicago
NEW YORK, 15 SET - Donald Trump ha firmato un ordine per creare una task force per la sicurezza a Memphis, analoga a quella nata per rendere più sicura Washington. Con l'ordine il presidente dispone l'invio della guardia nazionale e dell'Fbi a Memphis. "Probabilmente dopo andremo a Chicago", ha detto Trump dalla Studio Ovale, sottolineando che una persona ha più chance di essere uccisa a Memphis che a Città del Messico. "Dobbiamo salvare le nostre grandi città come Chicago. Renderemo Memphis di nuovo sicura", ha messo in evidenza Trump osservando come a Memphis la criminalità calerà così come è calata a Washington.
