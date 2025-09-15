Giornale di Brescia
Trump invia la Guardia Nazionale a Memphis, poi Chicago

epa12369639 US President Donald J. Trump delivers remarks during a ceremony to commemorate the 24th anniversary of the 9/11 terror attack at the Pentagon in Arlington, Virginia, USA, 11 September 2025. President Trump commented on the death of rightwing activist Charlie Kirk, saying the he will posthumously award him with the Presidential Medal of Freedom. EPA/SHAWN THEW
NEW YORK, 15 SET - Donald Trump ha firmato un ordine per creare una task force per la sicurezza a Memphis, analoga a quella nata per rendere più sicura Washington. Con l'ordine il presidente dispone l'invio della guardia nazionale e dell'Fbi a Memphis. "Probabilmente dopo andremo a Chicago", ha detto Trump dalla Studio Ovale, sottolineando che una persona ha più chance di essere uccisa a Memphis che a Città del Messico. "Dobbiamo salvare le nostre grandi città come Chicago. Renderemo Memphis di nuovo sicura", ha messo in evidenza Trump osservando come a Memphis la criminalità calerà così come è calata a Washington.

