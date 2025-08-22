Trump, Intel ha accettato di cedere il 10% agli Usa
epa12314248 The Intel logo is photographed on a chip package in Berlin, Germany, 21 August 2025. The White House has confirmed that the Trump administration is in talks with Intel about acquiring a stake of up to 10 percent in the chipmaker. EPA/HANNIBAL HANSCHKE ILLUSTRATION
AA
NEW YORK, 22 AGO - Intel ha accettato di cedere una quota del 10% al governo americano. Lo ha detto Donald Trump. "Hanno accettato e penso che sia una grande cosa per loro", ha detto Trump che nelle scorse settimana aveva attaccato l'amministratore delegato di Intel per i suoi legami con la Cina.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti