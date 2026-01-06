Trump, 'inizieremo a produrre armi più velocemente'

WASHINGTON, 06 GEN - "Nessuno ha la qualità delle nostre armi, il problema è che non le produciamo abbastanza velocemente. Inizieremo a produrle molto più velocemente... Stiamo dicendo ai nostri appaltatori della difesa che dovranno iniziare a produrre più velocemente": lo ha detto Donald Trump parlando ai deputati repubblicani al Kennedy Center. "Nessuno può sconfiggerci, nessuno", ha aggiunto, esaltando la forza militare americana.