Trump, il sistema petrolifero iraniano rischia di esplodere in tre giorni

(vedi servizio delle ore 19.35) ROMA, 26 APR - In una intervista al Fox, Donald Trump ha avvertito che le linee di produzione petrolifera dell'Iran potrebbero "esplodere" entro tre giorni se proseguirà il blocco dello stretto, per l'impossibilità da parte di Teheran di stoccare il greggio nei container o caricarlo sulle navi. "Quando hai grandi quantità di petrolio nel sottosuolo, se per qualsiasi motivo la linea di produzione è chiusa perché non puoi caricare il greggio nei container o nelle navi, la linea esplode da dentro", ha spiegato. "Restano solo tre giorni prima che accada. Quando esplode, non si puo' piu' ricostruire come era prima, al massimo al 50%", ha aggiunto.