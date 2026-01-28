Giornale di Brescia
Trump, il sindaco di Minneapolis sta giocando con il fuoco

AA

NEW YORK, 28 GEN - Il sindaco di Minneapolis Jacob Frey "gioca con il fuoco". Lo afferma Donald Trump. "Ha dichiarato che Minneapolis non applica e non applicherà le leggi federali sull'immigrazione. Questo dopo la buona conversazione che ho avuto con lui. Qualcuno dovrebbe spiegargli che la sua dichiarazione è una serie violazione della legge e che sta giocando con il fuoco", ha messo in evidenza.

Argomenti
NEW YORK

