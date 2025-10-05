Trump, il piano per Gaza è un ottimo accordo per Israele
epa12415270 US President Donald Trump (R) and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (L) speak at a press conference in the State Dining Room of the White House in Washington, DC, USA, 29 September 2025. In their meeting, Trump pressed Netanyahu to accept a peace deal to end Israel's on-going war in Gaza, and for Hamas to free their remaining hostages. EPA/JIM LO SCALZO / POOL
AA
WASHINGTON, 05 OTT - Il piano per Gaza è un ottimo accordo per Israele: lo ha detto Donald Trump parlando con i reporter.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti