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Trump, 'il Papa non capisce quello che sta succedendo in Iran'

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ROMA, 14 APR - Il Papa "non ha idea di cosa sta succedendo in Iran": così Donald Trump nel corso della sua telefonata con il Corriere della Sera. Per Trump il Pontefice non capisce che l'Iran costituisce una minaccia nucleare: "Non capisce - afferma - e non dovrebbe parlare di guerra, perché non ha idea di quello che sta succedendo. Non capisce che in Iran hanno ucciso 42mila manifestanti lo scorso mese".

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