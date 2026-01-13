Trump, 'il mio obiettivo finale in Iran è vincere'

WASHINGTON, 13 GEN - L'obiettivo finale di Donald Trump in Iran è "vincere". "Mi piace vincere", ha detto il presidente americano rispondendo ad una domanda di Cbs news. Quando gli è stato chiesto cosa intendesse per "vincere" il tycoon ha elencato una serie di operazioni militari condotte durante il suo primo e secondo mandato. "Quello che sta succedendo in Iran non va bene. Un conto è protestare, un altro è uccidere migliaia di persone. Vedremo come andrà a finire per loro. Non andrà a finire bene", ha aggiunto.