Trump, il mio arco di Trionfo surclasserà quello di Parigi

WASHINGTON, 14 DIC - Nonostante le accuse di saper affrontare la crescente crisi del costo della vita, con i premi dell'assicurazione sanitaria che stanno per aumentare drasticamente per oltre 20 milioni di americani, Donald Trump ha rivelato che la priorità principale del suo capo per la politica interna è la costruzione di un arco trionfale nella capitale. Parlando a una festa natalizia alla Casa Bianca, il presidente ha elogiato Vince Haley, il suo ex speechwriter e collaboratore di lunga data di Newt Gingrich, che ora dirige il Consiglio per la politica interna della Casa Bianca. "Vince è incredibile in materia di politica e abbiamo un progetto che sarà incredibile", ha detto. "Ho affidato a Vince l'incarico dell'arco trionfale", ha proseguito Trump. "Stiamo costruendo un arco, come l'Arco di Trionfo", ha aggiunto il presidente, mescolando inglese e francese. "Lo stiamo costruendo vicino al ponte di Arlington, al cimitero di Arlington, di fronte al Lincoln Memorial...ed è qualcosa di davvero speciale. Sarà come quello di Parigi", ha assicurato Trump, riferendosi all'Arco di Trionfo, costruito tra il 1806 e il 1836 sugli Champs-Élysées, in onore di coloro che morirono combattendo per la Francia durante le guerre rivoluzionarie francesi e napoleoniche. "Ma a dire il vero", ha precisato Trump, il nuovo arco che Haley dovrà costruire sarà migliore di quello commissionato da Napoleone Bonaparte. "Lo surclassa. Lo surclassa in ogni modo", ha garantito. La natura di questa iniziativa politica, come pure la nuova sala da ballo alla Casa Bianca, potrebbe risultare davvero difficile da capire per gli americani che faticano ad arrivare a fine mese.