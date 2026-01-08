Giornale di Brescia
Trump, 'il controllo Usa sul Venezuela potrebbe durare anni'

WASHINGTON, 08 GEN - Donald Trump ha affermato al New York Times che il controllo degli Stati Uniti sul Venezuela potrebbe durare anni, "solo il tempo ce lo dirà". Alla domanda se la situazione sarebbe durata tre mesi, sei mesi, un anno o più, il presidente americano ha risposto: "Direi molto più a lungo". "Ricostruiremo il Paese in modo molto conveniente", ha continuato. "Useremo il petrolio e lo importeremo. Abbasseremo i prezzi del petrolio e daremo soldi al Venezuela, di cui ha disperatamente bisogno", ha spiegato. Il Wall Street journal scrive che il presidente Trump e i suoi consiglieri stanno pianificando un'iniziativa radicale per dominare l'industria petrolifera venezuelana per gli anni a venire e, secondo fonti vicine alla questione, il presidente ha dichiarato ai suoi collaboratori di credere che i suoi sforzi potrebbero contribuire ad abbassare i prezzi del petrolio al livello da lui preferito di 50 dollari al barile. Secondo le fonti un piano in fase di valutazione prevede che gli Stati Uniti esercitino un certo controllo sulla compagnia petrolifera statale venezuelana Petróleos de Venezuela SA acquisendo e commercializzando la maggior parte della produzione petrolifera della compagnia.

