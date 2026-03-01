Giornale di Brescia
Trump, 'il conflitto in Iran potrebbe quattro settimane'

NEW YORK, 01 MAR - L'operazione in Iran potrebbe durare "quattro settimane o meno", quindi un mese. Lo ha detto Donald Trump in un'intervista al Daily Mail. Il presidente statunitense ha inoltre rotto il silenzio sulle prime tre vittime americane in Iran. "Sfortunatamente lo aspettavamo, e potrebbe accadere ancora", ha detto nella stessa intervista. Le autorità Usa hanno riferito che tre americani sono stati uccisi e cinque feriti.

