Trump, 'il cessate il fuoco a Gaza è ancora in vigore'

epa12461320 US President Donald Trump walks along the South Lawn to board Marine One as he departs the White House in Washington, DC, USA, 17 October 2025. President Trump is traveling to Florida for the weekend. EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
epa12461320 US President Donald Trump walks along the South Lawn to board Marine One as he departs the White House in Washington, DC, USA, 17 October 2025. President Trump is traveling to Florida for the weekend. EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
WASHINGTON, 19 OTT - Per Donald Trump il cessate il fuoco a Gaza è "ancora in vigore". Parlando con i giornalisti a borda dell'Air Force One di ritorno da Mar-a-Lago il presidente americano ha detto che Hamas si è dimostrato "piuttosto turbolento" ma ritiene anche che "la leadership" del gruppo militante "non sia coinvolta".

