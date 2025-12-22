Giornale di Brescia
Trump, il caso Epstein solo per distrarre l'attenzione dai nostri successi

NEW YORK, 22 DIC - "Non sono mai stato sull'isola di Epstein. Questo caso serve solo per deviare l'attenzione dai nostri successi". Lo ha detto Donald Trump. "Mi piace Bill Clinton, siamo sempre andati d'accordo. Non mi piace vedere le foto che sono uscite, ma questo è quello che hanno voluto i democratici. Tutti lo conoscevamo, anche il capo di Harvard Larry Summers: io l'ho cacciato da Mar-a-Lago" ha detto Trump rispondendo a una domanda sui documenti di Jeffrey Epstein pubblicati dal Dipartimento di Giustizia.

