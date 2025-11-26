Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Trump, 'i russi stanno facendo concessioni sull'Ucraina'

AA

WASHINGTON, 25 NOV - "I russi stanno facendo concessioni per arrivare alla fine del conflitto in Ucraina". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, annunciando che l'inviato speciale Usa Steve Witkoff incontrerà il presidente russo Vladimir Putin a Mosca la prossima settimana. Inoltre Trump ha detto che "il piano iniziale di 28 punti per mettere fine al conflitto in Ucraina era solo una mappa" e che "dopo le modifiche Kiev è contenta". Poi ha concluso: "Non c'è alcuna deadline per raggiungere un accordo sul conflitto in Ucraina, stiamo facendo progressi".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WASHINGTON

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario