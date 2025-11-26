Trump, 'i russi stanno facendo concessioni sull'Ucraina'

WASHINGTON, 25 NOV - "I russi stanno facendo concessioni per arrivare alla fine del conflitto in Ucraina". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, annunciando che l'inviato speciale Usa Steve Witkoff incontrerà il presidente russo Vladimir Putin a Mosca la prossima settimana. Inoltre Trump ha detto che "il piano iniziale di 28 punti per mettere fine al conflitto in Ucraina era solo una mappa" e che "dopo le modifiche Kiev è contenta". Poi ha concluso: "Non c'è alcuna deadline per raggiungere un accordo sul conflitto in Ucraina, stiamo facendo progressi".