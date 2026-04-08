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Trump, 'i raid di Israele sul Libano scaramucce, va tutto bene'

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WASHINGTON, 08 APR - In un'intervista esclusiva a Pbs, il presidente Usa Donald Trump ha confermato che il Libano "non era incluso nell'accordo" per la tregua stabilita con l'Iran "a causa di Hezbollah". Interrogato sulla sua posizione in merito agli attacchi israeliani su Beirut, Trump ha detto che "fanno parte dell'accordo, lo sanno tutti", definendoli "una scaramuccia a parte di cui ci occuperemo". "Va tutto bene", ha concluso.

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