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Trump: 'I negoziatori iraniani temono di essere uccisi da Teheran'

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WASHINGTON, 25 MAR - "I negoziatori iraniani temono di essere uccisi da Teheran". Lo ha detto Donald Trump parlando alla cena annuale di raccolta fondi del Comitato repubblicano per il Congresso a Union Station, la stazione di Washington. "Per i media produttori di fake news - ha aggiunto il tycoon - stiamo perdendo la guerra contro l'Iran, la verità è che lo abbiamo decimato".

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