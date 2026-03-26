Trump: 'I negoziatori iraniani temono di essere uccisi da Teheran'

WASHINGTON, 25 MAR - "I negoziatori iraniani temono di essere uccisi da Teheran". Lo ha detto Donald Trump parlando alla cena annuale di raccolta fondi del Comitato repubblicano per il Congresso a Union Station, la stazione di Washington. "Per i media produttori di fake news - ha aggiunto il tycoon - stiamo perdendo la guerra contro l'Iran, la verità è che lo abbiamo decimato".