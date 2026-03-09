Trump, 'i miei piani su Mojtaba? Non ve li dico ma non sono contento'

NEW YORK, 09 MAR - Donald Trump non è contento della nomina di Mojtaba Khamenei a guida suprema dell'Iran. In un'intervista al New York Post, il presidente non ha svelato i piani per il figlio di Ali Khamenei: "Non ve li dirò. Non sono contento di lui". Nei giorni scorsi Trump aveva minacciato di uccidere qualsiasi successore di Ali Khamenei che assumesse il potere senza il suo parere.