Trump, 'i miei piani su Mojtaba? Non ve li dico ma non sono contento'

NEW YORK, 09 MAR - Donald Trump non è contento della nomina di Mojtaba Khamenei a guida suprema dell'Iran. In un'intervista al New York Post, il presidente non ha svelato i piani per il figlio di Ali Khamenei: "Non ve li dirò. Non sono contento di lui". Nei giorni scorsi Trump aveva minacciato di uccidere qualsiasi successore di Ali Khamenei che assumesse il potere senza il suo parere.

NEW YORK

