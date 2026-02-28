Giornale di Brescia
Trump, 'i leader iraniani collaborino o moriranno'

WASHINGTON, 28 FEB - "Abbiamo sentito dire che molti membri delle Guardie Rivoluzionarie, dell'esercito e delle altre forze della sicurezza e della polizia non vogliono più combattere e cercano l'immunità da noi". Lo ha detto Donald Trump in un post su Truth. "Come ho detto ieri sera: ora possono avere l'immunità, poi otterranno solo la morte!. Speriamo che le Guardie rivoluzionarie e la polizia si uniscano pacificamente ai patrioti iraniani e lavorino insieme per riportare il Paese alla grandezza che merita", ha aggiunto il presidente americano.

WASHINGTON

