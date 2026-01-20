Giornale di Brescia
Trump: 'I leader europei non opporranno troppa resistenza sulla Groenlandia'

ROMA, 20 GEN - I leader europei non "opporranno troppa resistenza" al suo tentativo di acquistare la Groenlandia. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando con i giornalisti in Florida, minacciando inoltre una tassa del 200% sui vini e gli champagne francesi. Trump ha poi confermato di aver invitato Putin a entrare nel "Consiglio di pace" per Gaza.

Argomenti
TrumpROMA

