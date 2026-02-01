Giornale di Brescia
Trump, 'i documenti su Epstein mi assolvono'

ROMA, 01 FEB - Donald Trump ha commentato per la prima volta dell'ultima pubblicazione dei documenti su Jeffrey Epstein parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One mentre volava verso la Florida. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che i documenti lo scagionano dalle accuse sui suoi legami con il finanziere pedofilo. "Non li ho visti di persona, ma alcune persone molto importanti mi hanno detto che non solo mi assolvono, ma sono l'opposto di ciò che la gente sperava, sapete, la sinistra radicale", ha detto secondo quanto riportato da Sky News Uk.

