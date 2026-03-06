Trump, 'i colossi della difesa Usa quadruplicheranno la produzione'

WASHINGTON, 06 MAR - Le grandi compagnie Usa della difesa hanno concordato di "quadruplicare la produzione" di alcuni armamenti. Lo riferisce il presidente Donald Trump su Truth, dando conto di un incontro avvenuto alla Casa Bianca che ha coinvolto i vertici aziendali di "Bae Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman e Raytheon".