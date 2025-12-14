Trump, ho usato minaccia dazi per la tregua fra Thailandia e Cambogia

WASHINGTON, 14 DIC - In una intervista al Wsj, Donald Trump ha sostenuto di aver usato la leva dei dazi per ripristinare la tregua tra Thailandia e Cambogia. "Ho appena usato i dazi 10 minuti fa, poco prima che lei arrivasse, per risolvere la nuova fiammata avvenuta con Thailandia e Cambogia", ha detto Trump all'intervistatore. "E ho detto loro: 'se c'è la guerra, non solo romperò l'accordo commerciale che abbiamo, ma metterò dazi sul vostro Paese'". "Nessuno può farlo tranne me", ha aggiunto. I governi di Thailandia e Cambogia hanno detto però sabato che i combattimenti continuano lungo la loro frontiera comune.