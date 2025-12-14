Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Trump, ho usato minaccia dazi per la tregua fra Thailandia e Cambogia

AA

WASHINGTON, 14 DIC - In una intervista al Wsj, Donald Trump ha sostenuto di aver usato la leva dei dazi per ripristinare la tregua tra Thailandia e Cambogia. "Ho appena usato i dazi 10 minuti fa, poco prima che lei arrivasse, per risolvere la nuova fiammata avvenuta con Thailandia e Cambogia", ha detto Trump all'intervistatore. "E ho detto loro: 'se c'è la guerra, non solo romperò l'accordo commerciale che abbiamo, ma metterò dazi sul vostro Paese'". "Nessuno può farlo tranne me", ha aggiunto. I governi di Thailandia e Cambogia hanno detto però sabato che i combattimenti continuano lungo la loro frontiera comune.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WASHINGTON

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario