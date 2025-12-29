Trump, ho saputo dell'attacco di Kiev da Putin, non va bene

NEW YORK, 29 DIC - "Non mi è piaciuto l'attacco ucraino di cui ho sentito questa mattina, me lo ha detto Putin, mi sono arrabbiato". Lo ha detto Donald Trump, sottolineando che non è il momento di attaccare la casa di Putin. "Una cosa è essere all'offensiva, un'altra cosa è attaccare la sua casa. Non va bene, non è il momento giusto", ha spiegato Trump. A chi gli chiedeva se ci fossero informazioni di intelligence e prove sull'attacco, che l'Ucraina nega, Trump ha risposto: "usciranno fuori. Dite che l'attacco potrebbe non esserci stato? E' possibile".