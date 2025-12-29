Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Trump, ho saputo dell'attacco di Kiev da Putin, non va bene

AA

NEW YORK, 29 DIC - "Non mi è piaciuto l'attacco ucraino di cui ho sentito questa mattina, me lo ha detto Putin, mi sono arrabbiato". Lo ha detto Donald Trump, sottolineando che non è il momento di attaccare la casa di Putin. "Una cosa è essere all'offensiva, un'altra cosa è attaccare la sua casa. Non va bene, non è il momento giusto", ha spiegato Trump. A chi gli chiedeva se ci fossero informazioni di intelligence e prove sull'attacco, che l'Ucraina nega, Trump ha risposto: "usciranno fuori. Dite che l'attacco potrebbe non esserci stato? E' possibile".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NEW YORK

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario