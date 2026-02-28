Trump, 'ho opzioni, Epic Fury può andare avanti o finire in 2-3 giorni'

WASHINGTON, 28 FEB - Donald Trump ha diverse "vie di uscita" dall'operazione Epic Fury. Lo ha detto lo stesso presidente in un'intervista ad Axios, sottolineando di poter "andare avanti e prendere in mano l'operazione, oppure concluderla in due o tre giorni e dire agli iraniani 'ci vediamo fra qualche anno se iniziate di nuovo a costruire" i programmi nucleari e missilistici. "In ogni caso ci vorranno alcuni anni" all'Iran "per riprendersi da questo attacco", ha messo in evidenza.