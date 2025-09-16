Trump, 'ho fatto causa al Nyt per 15mld dollari'
epa12381309 US President Donald Trump speaks before signing a Presidential Memorandum in the Oval Office at the White House in Washington, DC, USA, 15 September 2025. EPA/SAMUEL CORUM / POOL
AA
ROMA, 16 SET - Il presidente Usa Donald Trump annuncia di aver intentato una causa per diffamazione e calunnia contro il New York Times, chiedendo 15 miliardi di dollari di risarcimento. Il tycoon su Truth definisce il Nyt "uno dei giornali peggiori e più degenerati nella storia del nostro Paese, divenuto un vero e proprio 'portavoce' del Partito Democratico di Sinistra Radicale".
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti